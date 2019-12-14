В Казани открылся центр детской липидологии

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В столице РТ открылся центр детской липидологии. Он находится на базе консультативной поликлиники №2 ДРКБ.

Медучреждение будет заниматься диагностированием и лечением нарушений липидного обмена детей. Сюда будут направляться пациенты с тяжелыми нарушениями липидного обмена и ранним развитием инфаркта миокарда, мозгового инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба мэрии

Ранее сообщалось, что 2020 году в Татарстане планируют открыть девять кабинетов для оказания гериатрический помощи.