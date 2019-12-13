Путин встретился с Миннихановым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Глава РТ коротко доложил Путину об экономической ситуации в Татарстане.

«Ожидаемый валовый продукт будет порядка два триллиона 552 миллионов 600 тысяч [рублей], объем отгруженной продукции, я думаю, два триллиона 900 [млн рублей], может быть, даже три триллиона... К прошлому году где-то 1,2—1,5 процента... Но в целом бюджет исполняется, инвестиции в основной капитал — где-то 630—650 миллиардов, мы в этих цифрах будем. Заработная плата 37 с лишним будет. Долг по зарплате где-то колеблется 60—70 миллионов, но мы ее контролируем», — сказал Минниханов, его цитирует пресс-служба Кремля.

Также они обсудили национальные проекты.

«По нацпроектам все намеченные планы этого года будут выполнены, у нас 26 миллиардов, и федеральная, и республиканская часть, это и детские сады: 30 детских садов построены, две школы. Много — 341 объект там. Мы все плановые назначения по нацпроектам реализуем», — отметил Минниханов.

Минниханов поблагодарил президента за проведение WorldSkills в Казани, отметив, что это большое наследие для региона.

«Пока мы только второе место заняли, хотя мы старались», — добавил Минниханов.

«Ну это хороший результат», — подчеркнул Путин.

Глава Татарстана в ответ с улыбкой отметил: «Да, второе место тоже призовое».