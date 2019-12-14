В Татарстане при пожаре погиб мужчина

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Накануне вечером в Татарстане в селе Нижние Лузы произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, огонь вспыхнул в частном доме по улице Центральной. Огонь практически полностью уничтожил 60-метровый дом. При разборе конструкций внутри пожарные обнаружили тело 58-летнего хозяина дома.

Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Башкирии произошло два пожара, жертвами которого стали двое мужчин.