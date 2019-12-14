Минниханову доложат о сборе налогов и исполнении бюджета в 2019 году

Фото: преcc-cлужба президента РТ

Президент РТ сегодня заслушает доклады коллегии Минфина РТ и налоговых органов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Во встрече примет участие вице-премьер России Антон Силуанов. На совещании президент РТ выслушает доклады финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета РТ за 2019 год и задачам на 2020 год

«Текущий год характеризуется приоритетным направлением бюджетных средств на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, реализацию национальных проектов и широкомасштабных республиканских программ по развитию, модернизации и обновлению учреждений социально-культурной сферы, общественной инфраструктуры», — передает «Татар-информ» пояснение Минфина РТ.

Ранее Минниханов ознакомился с работой минского индустриального парка «Великий камень»