Как казанские хирурги делают операции по сокращению желудка — видео

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Ежегодной в Городской больницей №7 делают около 15 операций по сокращению желудка у пациентов, имеющих избыточный вес, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На кадрах видно как делают операцию 22-летнему пациенту из Казани. Он страдает ожирением, но не помогали ни диеты, ни упражнения. Выходом стала операция — за счет того, что желудок уменьшится, пациент будет меньше есть.

«Мы пациенту после этих операций навязываем определенное пищевое поведение и за счет этого пациент адаптируется к новым условиям, привыкает к ним. И наша задача в том, чтобы он сохранил эти привычки на всю жизнь», — сказал научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. Алмазова» Александр Неймарк.

Всего в Татарстане зарегистрировано около 40 тыс. человек с ожирением.