Верховный суд Татарстана признал законным отказ студенту из Китая в убежище

Верховный суд в Татарстане признал законным отказ МВД предоставить временное убежище гражданину Китая Шахдияру Шавкату.

Шахидяр Шавкат просил отменить решение Авиастроительного райсуда Казани, который признал законным отказ управления по вопросам миграции МВД по республики в предоставлении временного убежища в России.

Год назад он и его брат Шахризат были отчислены из Казанского федерального университета за неуспеваемость, в связи с чем их учебные визы продлены не были. Они не хотят возвращаться в Китай, опасаясь, что на родине их поместят в лагеря перевоспитания для мусульман. Апелляционную жалобу Шахризата Шавката Верховный суд республики пока не рассмотрел, пишет «Коммерсант».

На заседании в Верховном суде Татарстана Шахдияр Шавкат рассказал, что, когда последний раз общался с родителями, они просили его «больше не ездить в Китай» и сообщили, что ситуация на их родине стала «тяжелая». Потом он пытался выйти на связь с родителями через друзей и соседей, но те сказали, чтобы «больше не спрашивал» об этом.

Стоит отметить, что оба брата родились в татаро-уйгурской семье в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.