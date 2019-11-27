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В Казани суд признал законным отказ братьям-уйгурам в убежище

07:58, 27.11.2019
В Казани суд признал законным отказ братьям-уйгурам в убежище
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиастроительный райсуд Казани признал законным отказ МВД в предоставлении временного убежища Шахризату и Шахдияру Шавкат из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Братья вылетели из КФУ в прошлом году и теперь боятся возвращаться на родину, пишет «Коммерсант». Бывшие студенты опасаются, что китайские власти отправят их в «лагеря перевоспитания»

Защита планирует обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

Общество Татарстан
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