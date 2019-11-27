В Казани суд признал законным отказ братьям-уйгурам в убежище

Авиастроительный райсуд Казани признал законным отказ МВД в предоставлении временного убежища Шахризату и Шахдияру Шавкат из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Братья вылетели из КФУ в прошлом году и теперь боятся возвращаться на родину, пишет «Коммерсант». Бывшие студенты опасаются, что китайские власти отправят их в «лагеря перевоспитания»

Защита планирует обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

