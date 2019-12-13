ЮНЕСКО исключил бельгийский карнавал из списка культурного наследия

ЮНЕСКО исключил карнавал в бельгийском Алсте из списка нематериального культурного наследия.



Причиной исключения является проявление антисемитизма в марте на карнавале, говорится на сайте организации.



«В связи с предложением, представленным секретариатом ЮНЕСКО, комитет основывал свое решение на том факте, что систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что сессию комитета ЮНЕСКО планируют провести в Казани.