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ЮНЕСКО исключил бельгийский карнавал из списка культурного наследия

21:37, 13.12.2019
ЮНЕСКО исключил бельгийский карнавал из списка культурного наследия
Фото: es.wikipedia.org

ЮНЕСКО исключил карнавал в бельгийском Алсте из списка нематериального культурного наследия.

Причиной исключения является проявление антисемитизма в марте на карнавале, говорится на сайте организации.

    «В связи с предложением, представленным секретариатом ЮНЕСКО, комитет основывал свое решение на том факте, что систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия», — указывается в заявлении.

    Ранее сообщалось, что сессию комитета ЮНЕСКО планируют провести в Казани.

    Общество
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