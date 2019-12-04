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Сессию комитета ЮНЕСКО планируют провести в Казани

11:00, 04.12.2019
Сессию комитета ЮНЕСКО планируют провести в Казани
Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году сессию комитета ЮНЕСКО планируют провести на территории России. Комитету всемирного наследия будет предложено провести мероприятие в Казани. Об этом на международном круглом столе «Астрономические обсерватории Казанского университета» заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев.

В 2020 году сессия пройдет в Китае. В следующем году она пройдет в России.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казанской ратуше открылся Международный форум «Астрономия и мировое наследие».

Общество Татарстан
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