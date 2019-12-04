Сессию комитета ЮНЕСКО планируют провести в Казани

В 2021 году сессию комитета ЮНЕСКО планируют провести на территории России. Комитету всемирного наследия будет предложено провести мероприятие в Казани. Об этом на международном круглом столе «Астрономические обсерватории Казанского университета» заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев.

В 2020 году сессия пройдет в Китае. В следующем году она пройдет в России.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казанской ратуше открылся Международный форум «Астрономия и мировое наследие».