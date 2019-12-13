Президент России сравнил возрождение КАМАЗа с птицей феникс

Президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным заявил, что челнинское предприятие возродилось, как птица феникс.

«Я хорошо помню, в каком состоянии находилось предприятие в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Да и тот пожар (произошедший на заводе в 1993 году. — прим. ред.) реально подкосил предприятие. Вам оно досталось в очень сложное время. И то, что за эти годы произошло, — как птица феникс завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию, и качеству», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Ранее Путин на митинге, посвященном 50-летию КАМАЗа, поздравил работников с юбилеем.