Атте Охтамаа: «Билялетдинов — великий тренер»

Защитник «Барыса» и сборной Финляндии по хоккею Атте Охтамаа поделился воспоминаниями о работе с бывшим тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.

«Конечно, меня удивил его уход из «Ак Барса». Но в то же время у него получилась удивительная и успешная карьера, как игровая, так и тренерская. Я рад, что мне посчастливилось поработать с таким специалистом.

Билялетдинов — великий тренер, который поднял нашу команду на новый уровень. У всех бывают сложные времена, когда игра не идет. Он находил нужные слова поддержки, давал советы, которые действительно помогали. Меня всегда поражала его способность оставаться строгим и требовательным, но в то же время понимающим тренером», — цитирует Охтамаа пресс-служба КХЛ.

Напомним, под руководством Билялетдинова в 2018 году Охтамаа стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».