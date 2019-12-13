Новости спорта

15:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Алиев признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре — декабре

14:13, 13.12.2019
Алиев признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре — декабре
Фото: fcufa.pro

Полузащитник «Уфы» Азер Алиев признан лучшим игроком клуба в ноябре — декабре по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте уфимцев.

За этот период Алиев провел за «Уфу» 4 матча, в которых отметился голевой передачей, а также единственным голом в матче с «Ахматом» (1:0).

В голосовании полузащитник обошел голкипера уфимцев Александра Беленова (5 матчей, 3 на «ноль»), ставшего вторым, и нападающего Ловре Бизяка (5 матчей, 1 гол).

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров