Алиев признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре — декабре
Полузащитник «Уфы» Азер Алиев признан лучшим игроком клуба в ноябре — декабре по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте уфимцев.
За этот период Алиев провел за «Уфу» 4 матча, в которых отметился голевой передачей, а также единственным голом в матче с «Ахматом» (1:0).
В голосовании полузащитник обошел голкипера уфимцев Александра Беленова (5 матчей, 3 на «ноль»), ставшего вторым, и нападающего Ловре Бизяка (5 матчей, 1 гол).СпортФутбол Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым