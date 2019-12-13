В Татарстане за истязание 6-летней дочери отец получил условный срок

В Татарстане суд приговорил 31-летнего отца 6-летней девочки к 3 годам условно за жестокое обращение с дочерью и систематическое нанесение ей побоев.

Установлено, что в декабре 2018 года и 12 сентября 2019 года мужчина ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности и жестоко обращался с дочерью, причиняя ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев.

Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, передает прокуратура РТ.

Ранее «Реальное время» сообщало, что жительницу Уфы будут судить по обвинению в истязании детей.