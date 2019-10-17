Жительницу Уфы будут судить по обвинению в истязании детей

В Уфе 47-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в истязании своих детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ).

Как установлено следствием, в период с 2009 по 2018 год обвиняемая, проживая совместно с дочерью и сыном, а также двумя приемными мальчиками, систематически наносила им побои в качестве наказания, выгоняла после контрастного душа на балкон в зимнее время без верхней одежды, не давала есть мясные продукты, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Женщина запрещала детям рассказывать отцу или другим людям о применении к ним насилия. Однако дети все-таки решились сообщить отцу о методах воспитания матери.

В настоящее время родные дети обвиняемой проживают с отцом, а приемные мальчики переданы под временную опеку.

Ранее в татарстанском Нурлате мужчина получил условный срок за истязание несовершеннолетнего сына.