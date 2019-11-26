АТП РТ: в Казани большинство аварий с автобусом происходит по вине водителей автомобилей

В Казани 80% ДТП с автобусом происходит по вине водителей автомобилей, которые выезжают на специальную полосу.



Очередная авария по вине водителя легкового автомобиля произошла на улице Ямашева. На участке между ул. Короленко и ул. Бондаренко водитель такси выехал на автобусную полосу перед автобусом №46. Ассоциация АТП РТ опубликовала видео инцидента.

«Мы решили опубликовать видео, чтобы наглядно было видно, что происходит в салоне автобуса и в кабине водителя. Именно в тот момент, когда на автобусную полосу в нарушение правил дорожного движения выезжает легковой автомобиль. На кадрах видно, у водителя 46-го маршрута лишь несколько секунд для принятия решения. Он принимается единственно верный вариант. Если бы водитель автобуса резко затормозил, могли пострадать пассажиры. В салоне автобуса люди, которые возвращаются домой после рабочего дня. Автобус получил повреждения, поэтому был вынужден сойти с линии», — сообщил председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков

Ранее Темляков прокомментировал пост блогера-урбаниста Ильи Варламова, в котором тот раскритиковал действия водителя казанского автобуса, который высадил пассажиров посередине дороги, а не в положенном месте.