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На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение

10:28, 13.12.2019
На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение
Фото: скриншот видео

На авианосце «Адмирал Кузнецов» ликвидировали открытое горение.

Уточняется, что делать это удалось около пяти утра. Площадь пожара составила 500 кв. метров, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате происшествия погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 — как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Тушение пожара было осложнено сильным задымлением и высокими температурами.

Напомним, по сообщениям СМИ, в результате пожара пострадали 12 человек. Глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Он уточнил, что искра попала в трюмное помещение, где было разлито топливо.

Происшествия
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