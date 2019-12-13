Министр спорта РТ о ЧМ в Казани: «Никто не звонил, никто ничего не отменял»

Министр спорта РТ Владимир Леонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» рассказал о позиции своего ведомства относительно возможного лишения Казани чемпионатов мира по водным видам спорта из-за санкций WADA.

«Лилия [Галимова] дала комментарий, повторяться не буду, это наша согласованная позиция. Тем более что все эти санкции не распространяются на европейские чемпионаты, на кубки мира и прочее. У нас никакой обеспокоенности нет. Все эти разговоры об отмене очень предварительные, вы же знаете. Это пока лишь некая позиция.

У меня никаких входящих [звонков] нет, никто не звонил, никто ничего не отменял. У нас все контрактные обязательства исполняются, так что проблем мы пока не видим. В министерстве идет подготовка в штатном режиме — все, как и было заявлено», — сказал Леонов.

Ранее стало известно, что FINA намерена оставить чемпионаты мира 2022 и 2025 годов в Казани.