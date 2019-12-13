В Казани три экипажа ДПС устроили погоню за лихачом

Фото: кадр видео

В соцсетях опубликовано видео погони за водителем, который пытался скрыться от полицейских. Погоня длилась до полуночи.

«Константиновка, погоня в сторону города три экипажа. Сегодня ночью», — пишет автор.

На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости проезжает мимо патрульно-постовой службы. Его преследует машина со спецсигналами. После того как лихач не подчинился требованию остановиться, сотрудники ДПС бегом побежали к машине, дабы присоединиться к погоне.

Преследование водителя попало в объектив камеры в поселке Константиновка. Лихач также был замечен на Ломжинской. Задержали его на улице Мира.