Новости общества

10:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани три экипажа ДПС устроили погоню за лихачом

09:58, 13.12.2019
В Казани три экипажа ДПС устроили погоню за лихачом
Фото: кадр видео

В соцсетях опубликовано видео погони за водителем, который пытался скрыться от полицейских. Погоня длилась до полуночи.

«Константиновка, погоня в сторону города три экипажа. Сегодня ночью», — пишет автор.

На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости проезжает мимо патрульно-постовой службы. Его преследует машина со спецсигналами. После того как лихач не подчинился требованию остановиться, сотрудники ДПС бегом побежали к машине, дабы присоединиться к погоне.

Преследование водителя попало в объектив камеры в поселке Константиновка. Лихач также был замечен на Ломжинской. Задержали его на улице Мира.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров