Эксперты: строительство ВСМ Москва — Казань может ускорить рост экономики РФ

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Строительство ВСМ Москва — Казань может подстегнуть рост экономики России. Аналитики newsnn подготовили материал о том, как отразится строительство высокоскоростных магистралей. По данным экспертов, в Европе и Азии протяженность ВСМ составляет около 50 тысяч километров. Российская ВСМ способна соединить их, открыв в Россию новый поток.

По данным издания, магистраль Москва — Нижний Новгород — Казань перспективна с экономической точки зрения. Она соединит Европу с Азией через территорию России. Таким образом, сформируется международная ВСМ длиной свыше 50 тысяч километров.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о снятии ограничений на использование земель, зарезервированных для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Это связано с истечением срока их резервирования для государственных нужд.

