Спасатели извлекли из воды тело погибшего на Казанке рыбака

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Водолазы ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы РТ извлекли из воды тело рыбака, утонувшего рядом с храмом-памятником павшим воинам на реке Казанке. Мужчину обнаружили на глубине 6 метров.

Тело рыбака было найдено в 200 метрах от берега. Отмечается, что в данном месте был установлен аншлаг, запрещающий выход на лед. Тем не менее мужчина его проигнорировал.

Ранее «Реальное время» сообщало, что возле храма-памятника на глазах у другого рыбака утонул мужчина. На месте провала всплыл его резиновый сапог.