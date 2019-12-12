Татарстан и Башкирия оказались в числе лидеров по суточному объему реализации молока

Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров среди российских регионов по суточному объему реализации молока среди субъектов РФ.

Лидерство Татарстана отметил Минсельхоз России. Также в число регионов-лидеров вошли Краснодарский край, Воронежская, Кировская, Свердловская, Ленинградская, Белгородская, Московская, Новосибирская, Нижегородская и Вологодская области, Удмуртия и Алтайский край.

Так, по состоянию на 2 декабря текущего года объем товарного молока, реализованного в стране сельхозорганизациями, составил 44,1 тыс. тонн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 8,1%.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ, в Татарстане по состоянию на 11 декабря сельхозпредприятия и фермерские хозяйства реализовали 3,3 тыс. тонн молока. Это больше прошлогоднего показателя на 209,6 тонны.

При этом в Татарстане среднесуточный надой на одну корову увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,9 кг и составил 14,7 кг.

Ранее Татарстан стал лидером среди регионов по реализации молока.