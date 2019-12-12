Wildberries назвал топ-10 брендов Татарстана

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Компания Wildberries, крупнейший онлайн-ретейлер России, представила рейтинг самых популярных брендов Татарстана.

На сегодняшний день на площадке представлены 100 татарстанских брендов, наиболее высоким спросом у покупателей пользуются товары в сегменте одежды и обуви.

Так, на первом месте рейтинга компании Wildberries по обороту продукции оказался бренд Pavlotti, выпускающий футболки и трикотаж. На втором и третьем местах разместились производители аксессуаров — Runa (бренд, специализирующийся на выпуске колье, браслетов и брошей) и Eliz21 (выпускает броши, заколки, бусы, резинки для волос).

Производители одежды заняли сразу 5 мест — с 4 по 9: DIDILIYA (верхняя одежда), Ramina (платья, юбки), Ricoco (женская одежда), «АниСима» (платья, юбки), Daria Zuykova (костюмы, платья), Veil (национальная одежда). Последнее место досталось бренду, выпускающему сумки и рюкзаки, — «Матекс».

В компании обратили внимание на то, что помимо деловой и повседневной одежды увеличиваются продажи мусульманской и национальной одежды из Татарстана. Например, платьев для намаза, буркини, тюрбанов. За 9 месяцев этого года их товарооборот увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что продукция республики пользуется высоким спросом у покупателей. Так, за 9 месяцев 2019 года на Wildberries было продано более 400 тыс. товаров, это в 9 раз больше, чем в прошлом году, передает пресс-служба Минэкономики Татарстана.