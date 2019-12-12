Виртуальный помощник от «Райффайзенбанка»: чат-бот на любой удобной клиенту платформе

«Райффайзенбанк» запустил виртуального помощника, разработанного на основе машинного обучения. Чат-бот (16+) будет работать во всех каналах, которые банк использует для коммуникации с клиентами: в WhatsApp, Telegram, Viber, в интернет- и мобильном банке, на сайте банка.

Необходимость разработки чат-бота продиктована ростом популярности дистанционных каналов коммуникации клиентов с банком. По словам Ильи Широва, ведущего менеджера проектов отдела дистанционной работы с клиентами «Райффайзенбанка», сегодня банк получает через чат уже более 35% обращений, к концу 2021 года ожидается, что таких обращений будет более половины.

Направить запрос боту смогут как физические лица, так и представители малого бизнеса. На первых порах бот будет работать по вопросам, не требующим идентификации клиента: например, это расположение ближайшего банкомата, актуальные курсы валют, условия получения кредитов, информацию о банковских продуктах и т.д.

«Сейчас виртуальный помощник учится правильно отвечать на наиболее часто возникающие вопросы наших клиентов и понимать, когда диалог следует перевести на оператора для решения более специфичных проблем. Для этого мы анализируем большие объемы диалогов наших клиентов с операторами и выделяем из них конкретные примеры вопросов. Эти примеры проходят через сложный пайплайн предобработки текста, включающий нейронные сети. Во избежание неловких ситуаций чат-бот сможет отвечать только теми ответами, которые подготовят для него наши аналитики», — поясняет Антон Гаврилов, старший дата-аналитик отдела дистанционной работы с клиентами «Райффайзенбанка».

Чат-бот разработан собственной командой разработчиков, дата-сайентистов и аналитиков «Райффайзенбанка». В течение 2020 года программа будет нарабатывать базу обращений клиентов, учиться справляться с запросами. К концу года прогнозируется, что бот сможет решать уже и персонализированные вопросы, и даже общаться на отвлеченные темы. Современные технологии машинного обучения позволяют это сделать. Ожидается, что через несколько месяцев бот обретет собственный «характер», и тогда ему дадут наиболее подходящие имя и визуальный образ.

АО «Райффайзенбанк»

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