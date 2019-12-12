Ольга Смородская: «РПЛ деградирует. Еще чуть-чуть — и «Спартак» свалится в ФНЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о развитии российского футбола.

«Да, деградирует. Согласна, это наиболее правильное слово. Все лимиты на легионеров только вредят футболу. К сожалению, движение какое-то началось. Но очень поздно — десять лет потеряно. Просто потеряно.

«Зенит» уже не достать? Да, петербуржцы практически все решили. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро. Конкурент — «Краснодар». Что касается главного разочарования осенней части — можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть — и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ. Совсем немного осталось. Тедеско? Никогда в него не верила», — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».