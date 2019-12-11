Комитет Совфеда поддержит законопроект о курилках в аэропортах

Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике поддержит законопроект, который вернет в российские аэропорты курилки.

«Несмотря на то, что мы сначала сопротивлялись, сначала у нас была другая точка зрения, но когда мы отработали многие детали, естественно, мы свою точку зрения о поддержке законопроекта сформировали, до членов Совета Федерации она будет доведена», — передает ТАСС слова главы комитета Валерия Рязанского.

Парламентарий добавил, что с учетом сенаторского законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным с точки зрения ограничений на потребление и продажу, в настоящее время предлагается значительно больше мер регуляторной политики в вопросе антитабачного законодательства, которая «приносит пользы неизмеримо больше, чем этот небольшой шаг назад». Сенатор добавил, что возврат курилок в аэропорты не является революционным изменением в законодательстве.