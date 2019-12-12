Исследование: как минимум 10% жителей ПФО выйдут на работу 1 января

Аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что 10% трудоустроенных жителей ПФО выйдут на работу 1 января.

Также эксперты узнали, что 40% из тех, кто не работает сразу после Нового года, готовы изменить свою позицию, если им заплатят хотя бы 5 тыс. рублей. Отмечается, что это самый высокий процент из всех российских регионов.

Так, согласно результатам опроса, 59% жителей Приволжья, которые будут работать 1 января, рассказали, что это будет обычный рабочий день, согласно графику. Половину дня планируют работать 20% респондентов, а 8% будут трудиться целый день, но в удаленном режиме.

Среди тех, кто чаще всего работает 1 января в штатном режиме: охранники (34% респондентов), сотрудники кол-центров (22% опрашиваемых) и официанты (21%). Добровольно выйти на работу после праздничной ночи собираются аниматоры, ведущие праздников, артисты, а также няни и сиделки. На втором месте среди желающих выйти на работу 1 января — официанты и бармены.

Меньше всего хотят работать в праздничные дни врачи и представители рабочих профессий, только 4% представителей сообщили, что будут трудиться 1 января по собственному желанию.

Кроме того, согласно результатам исследования, 41% вышедших на работу 1 января не получит никакой надбавки к зарплате, 28% выплатят повышенную зарплату за работу в праздник, но не более 5 тыс. рублей. Дополнительные выплаты в размере более 20 тыс. рублей получат всего 2% респондентов.

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