В Татарстане у жилого дома обнаружили предметы, похожие на гранаты

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В Нижнекамске на крыше подъезда одного из многоквартирных домов обнаружены два предмета, похожих на гранаты. На месте работают экстренные службы города.

Об инциденте сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник. Подозрительные объекты заметили на козырьке одного из подъездов №56 на проспекте Шинников. Дом оцеплен полицией, ожидается прибытие саперов. Жители эвакуированы и ожидают на улице.

Ранее в Казани у завода «Нэфис» нашли гранату.