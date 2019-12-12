В Татарстане у жилого дома обнаружили предметы, похожие на гранаты
В Нижнекамске на крыше подъезда одного из многоквартирных домов обнаружены два предмета, похожих на гранаты. На месте работают экстренные службы города.
Об инциденте сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник. Подозрительные объекты заметили на козырьке одного из подъездов №56 на проспекте Шинников. Дом оцеплен полицией, ожидается прибытие саперов. Жители эвакуированы и ожидают на улице.
Ранее в Казани у завода «Нэфис» нашли гранату.Происшествия Татарстан
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