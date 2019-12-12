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Из Казани в аэропорт будут курсировать дополнительные электрички

11:54, 12.12.2019 1
Из Казани в аэропорт будут курсировать дополнительные электрички
Фото: архив

Дополнительные электрички до аэропорта и обратно запустят в Казани 19 декабря. В этот день в МВЦ «Казань Экспо» начнутся праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования ТАССР.

Электрички будут следовать без промежуточных остановок. Поезда в аэропорт отправятся в 13.05 и 17.05. Из аэропорта на дополнительном рейсе можно будет уехать в 14.10 и 18.08.

Подробную информацию по маршрутам можно получить по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно), на сайте пассажирской компании, в мобильном приложении «Пригород», сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Ранее в РЖД ввели новый график движения поездов.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:41
    давно пора, иначе смысл в этих аэроэкспрессах пропадает.
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