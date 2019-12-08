В РЖД вводится новый график движения поездов

РЖД с воскресенья вводят новый график движения на 2019—2020 годы, в котором увеличат количество поездов дальнего следования, в том числе двухэтажных, ускорят 334 состава и добавят электричек, сообщила компания.

РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. «Восьмого декабря 2019 года в 00.00 по московскому времени на всей сети Российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2019/2020 годы. График будет действовать в течение года», — говорится в сообщении.

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 583 пары в 433 сообщениях (в графике движения на 2018/2019 годы — 567 пар в 415 различных сообщениях). Количество поездов категорий «скорый» и «скоростной» увеличится с 358 до 377 и составит 64,7% от общего числа пассажирских поездов, сообщили РЖД.