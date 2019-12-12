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Главный муфтий Татарстана подарил белорусам перевод смыслов Корана

10:15, 12.12.2019
Главный муфтий Татарстана подарил белорусам перевод смыслов Корана
Фото: пресс-служба президента РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин во время визита в Минск подарил муфтияту Белоруссии несколько экземпляров издания перевода смыслов Корана на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов», а также его электронные исходники для дальнейшего перевода текста на белорусский язык.

Делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым посетила Соборную мечеть в Минске. Во время встречи были переданы электронные исходники издания Корана, который муфтият Беларуси планирует отпечатать на белорусском языке специально для фонда президента Александра Лукашенко.

Сегодня президент Татарстана планирует встретиться с президентом Александром лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом, посетить предприятие «БЕЛАЗ», Индустриальный парк «Великий камень» и Музей истории Великой Отечественной войны.

Ранее ДУМ РТ презентовало перевод смыслов Корана на русском языке членам ГСВ.

Общество Татарстан
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