Стали известны итоги тестирования метробусов в Казани

Подведены итоги тестирования низкопольных автобусов МАЗ-303 и МАЗ-215 из Белоруссии, которые тестировались на улице Казани. Сообщается, что модель МАЗ-215 в будущем может использоваться в системе «Метробус».

Тестирование проходило на трех казанских предприятиях — ПАТП №2, ПАТП №4 и ИП Гилязов — по четырем маршрутам. В ходе тестирования МАЗ-215 выявлены узкие места при поворотах, где необходимо будет провести реконструкцию улично-дорожной сети. В дальнейшем это будет учтено при планировании трасс метробусов в Казани, передает транспортный сайт Казани.

Согласно результатам теста, МАЗ-215 в будущем может использоваться в системе «Метробус». Также в скором времени будет объявлен победитель конкурса разработки концепции метробусов в Казани. По словам председателя комитета по транспорту Айдара Абдулхакова, придется изменить маршрутную сеть.

«Думаю, ко второму кварталу следующего года концепция будет разработана, и к 2023 году систему планируется внедрить. Сложность — в большом количестве проектно-сметной документации и, конечно же, требуется большое финансирование», — сказал Абдулхаков.

Напомним, ранее в Казани началась тестовая эксплуатация новых автобусов производства Минского автомобильного завода — МАЗ-303 (низкопольный, большого класса, рассчитан на 110 пассажиров) и МАЗ-215 (низкопольный, особо большого класса, вмещает 167 пассажиров). МАЗ-215 в будущем может быть использован на маршрутах метробуса.