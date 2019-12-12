Рынок долевого жилья в Татарстане упал на 30%
В ноябре 2019 года рынок долевого жилья республики сократился на 32%. Росреестр зарегистрировал 998 договоров долевого строительства, против 2 216 сделок в ноябре 2018-го.
Схожий тренд прослеживается по всей стране, падение по итогам III квартала оценивается в 33%.
Участники рынка связывают сокращение на первичном рынке с повышенным спросом в прошлом году, адаптацией рынка к новым условиям и выросшими из-за проектного финансирования ценами.
Подробнее о ситуации на первичном рынке жилья и взгляде на нее застройщиков читайте в материале «Реального времени».АналитикаНедвижимость Татарстан
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