Рынок долевого жилья в Татарстане упал на 30%

В ноябре 2019 года рынок долевого жилья республики сократился на 32%. Росреестр зарегистрировал 998 договоров долевого строительства, против 2 216 сделок в ноябре 2018-го.

Схожий тренд прослеживается по всей стране, падение по итогам III квартала оценивается в 33%.

Участники рынка связывают сокращение на первичном рынке с повышенным спросом в прошлом году, адаптацией рынка к новым условиям и выросшими из-за проектного финансирования ценами.

Подробнее о ситуации на первичном рынке жилья и взгляде на нее застройщиков читайте в материале «Реального времени».