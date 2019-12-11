ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75% годовых.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что оно стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен.

Напомним, эксперты предсказывали сохранение базовой ставки на заседании ФРС США.

30 октября ФРС США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,5—1,75%. В целом в этом году американские власти начали снижение ставки впервые за 10 лет.