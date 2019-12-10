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Эксперты предсказывают сохранение базовой ставки на заседании ФРС США

07:59, 10.12.2019
Эксперты предсказывают сохранение базовой ставки на заседании ФРС США

Аналитики считают, что сегодняшнем заседании Федеральная резервная система (ФРС) США не станет вновь снижать базовую ставку. По прогнозам она останется на уровне 1,5 — 1,75%.

Эксперты называют несколько причин, по которым не ожидают дальнейшего снижения ставки, передает ТАСС.

Одной из основных стало продвижение к торговой сделке с Китаем, что может означать постепенный выход из экономического противостояния двух стран.

Также аналитики отмечают пересмотр ВВП США в сторону повышения, замедление инфляции и продолжающаяся скупка активов. Индексы деловой активности (Global PMI) указали на улучшение в мировой экономике в ноябре.

АналитикаЭкономика
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