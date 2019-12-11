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Из Казани в армию отправили 250 человек — видео

22:16, 11.12.2019
Из Казани в армию отправили 250 человек — видео
Фото: скриншот

Со сборного пункта в Казани сегодня отправились на военную службу около 250 призывников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Военнослужащие отправятся части Западного, Центрального и Южного военных округов, а также научные роты Министерства обороны России.

Из Татарстана уже призвали 2,7 тыс. человек, они в основном служат десантниками, механиками и водителями бронетранспортеров. Из них 1,7 тыс. призывников имеют среднее и высшее образование. До конца октября для службы в армии отберут еще около 800 человек.

Общество Татарстан
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