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Эксперт рассказала, через какие страны российские туристы едут в Грузию

21:15, 11.12.2019
Эксперт рассказала, через какие страны российские туристы едут в Грузию
Фото: pixabay.com

Из-за отмены авиасообщения между Россией и Грузией повысилась продажа комбинированных туров через Армению и Азербайджан.

«При этом тур в Тбилиси, например, через Ереван получается не дороже, чем стыковочная самостоятельная поездка, но таким образом появляется комфортная возможность посетить столицу Армении, а потом отправиться в Грузию», — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, для некоторых путешественников комбинированные туры в Грузию получаются выгоднее, чем самостоятельная поездка, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией не возобновится до парламентских выборов, которые назначены на октябрь 2020 года.

Общество
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