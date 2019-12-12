Исследование: в Казани аренда места в коворкинге за год подорожала на 7%

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В III квартале 2019 года средняя цена аренды рабочего места в коворкинге составила 10,2 тыс. рублей в месяц. За год она выросла на 7%, говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимости» (есть в распоряжении «Реального времени»).

В среднем по России стоимость аренды места в коворкинге составляет около 13,9 тыс. рублей в месяц, а покупка такого объекта недвижимости обойдется в среднем в 8,3 млн рублей. Доступнее всего арендовать такое место в Ульяновске и Самаре (около 4,5 тыс. рулей), дороже - в Москве (23,6 тыс. рублей).

Спрос на аренду рабочего места в целом по России сейчас превышает предложение в 49 раз. При этом предложение на рынке аренды коворкингов выросло на 21% по отношению к III кварталу 2018 года.

Ранее сообщалось, что в центре Казани в 2020 году может появиться новый коворкинг на 500 рабочих мест.