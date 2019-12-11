Стала известна причина смерти Юрия Лужкова

Главный врач мюнхенской клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух заявил, что у скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.

Политик часто приезжал на лечение в клинику, так как страдал сердечным заболеванием. 10 декабря его в срочном порядке доставили в больницу и провели обследование, в результате которого выяснилось, что у него были закрыты все важнейшие сосуды. С помощью катетера их удалось открыть и состояние Лужкова ненадолго улучшилось, но вскоре обнаружили кровотечение из коронарных сосудов сердца. Врачи еще раз провели катетеризацию, чтобы остановить кровотечение, но сердце остановилось и запустить его не удалось, пишет РЕН-ТВ.

Напомним, 10 декабря ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрии Лужков. Скончался экс-чиновник в Мюнхене. Он занимал должность мэра Москвы до 2010 года. Всего Лужков возглавлял столицу 18 лет.

