Бывшего замглавы Росгеологии приговорили к 3,5 года колонии

Суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, который признал вину в соучастии в хищении 24,6 млн рублей.



Дело рассматривалось в особом порядке. Суд не стал назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, лишения воинского звания майора запаса и запрета занимать руководящие должности, пишет ТАСС.

Напомним, Горринг был арестован в марте этого года.