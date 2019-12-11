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Происшествия

Бывшего замглавы Росгеологии приговорили к 3,5 года колонии

18:47, 11.12.2019
Бывшего замглавы Росгеологии приговорили к 3,5 года колонии
Фото: скриншот youtube.com

Суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, который признал вину в соучастии в хищении 24,6 млн рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке. Суд не стал назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, лишения воинского звания майора запаса и запрета занимать руководящие должности, пишет ТАСС.

Напомним, Горринг был арестован в марте этого года.

Происшествия
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