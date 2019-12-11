В Альметьевске задержали уроженку Краснодарского края, которая обворовывала пенсионеров под видом соцработницы

Полицейские Альметьевска задержали уроженку Краснодарского края. Она подозревается в совершении серии мошенничеств.

Женщина, представляясь работником службы социальной защиты, приходила в квартиры домов в Альметьевске. Она входила в доверие, просила стакан воды или сообщала о грядущей денежной реформе. В то время пока хозяин отвлекался, она быстро похищала из дома золотые украшения и деньги, после чего покидала квартиру.

Правоохранители установили, что задержанная уже имеет несколько судимостей за совершение мошенничеств и грабежей.

Подозреваемая рассказала, что занималась сбором пера в российских регионах. 15 июля она приехала в Альметьевск. С одной из потерпевших, 80-летней пенсионеркой, познакомилась на автобусной остановке.

Злоумышленница предложила пенсионерке купить у нее старые подушки, а та пригласила ее к себе домой. По дороге они попали под дождь. Старушка предложила своей гостье одежду и горячий чай. Злоумышленница поведала хозяйке дома, что в дождливую погоду нельзя носить золотые украшения и обязательно следует пить чай с медом.

Пенсионерка сняла украшения и положила их в жестяную банку, плотно закрыв крышкой. Так же поступили и с деньгами пожилой женщины. Однако злоумышленница, увидев мятые купюры, сказала, что в таком виде эти деньги могут признать недействительными, и предложила обменять их в ближайшем магазине.

Подозреваемая забрала трехлитровую банку, мятую купюру номиналом в 5 тыс. рублей и пошла в магазин — якобы купить меда и разменять деньги. Пенсионерка прождала гостью несколько часов и обнаружила пропажу жестяной банки с украшениями. После этого поняла, что стала жертвой обмана. Причиненный ущерб оценен в 15 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», передает пресс-служба МВД по РТ.

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