В Набережных Челнах сотрудница салона сотовой связи оформила кредит на клиента без его ведома

В Набережных Челнах сотрудница салона сотовой связи незаконно оформила на клиентку кредит.

О наличии займа на сумму 65 тыс. рублей женщина узнала, когда ей стали приходить СМС-уведомления из банка. Поначалу она подумала, что это действуют мошенники, и обратилась за разъяснениями в банк.

Выяснилось, что на женщину оформили кредит. Однако подпись и контактные данные челнинке не принадлежали. Женщина вспомнила, что подобный договор она оформляла, пытаясь купить в салоне сотовой связи айфон в кредит. 45-летняя женщина обратилась в полицию.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемую — 22-летнюю сотрудницу салона. Девушка призналась в содеянном, однако деньги не вернула, поскольку потратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 1 УК РФ («Мошенничество»), она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, передает пресс-служба УМВД России по Набережным Челнам.

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