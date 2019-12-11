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Уремович и Табидзе — в тройке лучших по отборам мяча в РПЛ в текущем сезоне

17:42, 11.12.2019
Уремович и Табидзе — в тройке лучших по отборам мяча в РПЛ в текущем сезоне
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Филип Уремович и игрок обороны «Уфы» Джемал Табидзе входят в тройку лучших в РПЛ в текущем сезоне по отборам мяча за игру. Об этом сообщается на статистическом сайте Whoscored.

В среднем за матч оба футболиста отбирают мяч у соперника 2,9 раз. По данному показателю Уремович и Табидзе уступают лишь опорному полузащитнику «Крыльев Советов» Александру Гацкану.

Отметим, что Уремович также входит в тройку лучших по количеству отборов мяча всего — 49 раз. Больше игрока «Рубина» отбирают только футболисты «Урала» — Рафал Августиняк и Михаил Меркулов (по 51 разу).

Напомним, вратарь «Уфы» Беленов лидирует по числу «сухих» матчей в нынешнем сезоне РПЛ.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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