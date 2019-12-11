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Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза, до 5 млрд рублей

17:27, 11.12.2019
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза, до 5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

По итогам 10 месяцев объем сомнительных операций с применением исполнительных надписей нотариусов достиг 5 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше во сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.

Всплеск использования документов от нотариусов для обналичивания произошел во втором квартале — тогда объем сомнительных сделок почти достиг 2 млрд рублей, пишет РБК.

В Росфинмониторинге предложили решить проблему с помощью самих нотариусов, которые должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Сейчас у них нет «законодательно закрепленной обязанности осуществлять проверку реальности обязательств между заемщиками и кредиторами». Если бы механизм существовал, то специалист мог бы отказаться заверять сомнительные документы компаний, считают в Росфинмониторинге.

Ранее в Уфе осудили группу обнальщиков, которые вывели со счетов около полумиллиарда рублей.

Экономика
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