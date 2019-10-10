В Уфе осудили группу обнальщиков, которые вывели со счетов около полумиллиарда рублей

Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении троих обнальщиков. Они незаконно вывели со счетов около 0,5 млрд рублей, получив доход от незаконной банковской деятельности более 27 млн рублей.

Двое обвиняемых вступили в организованную преступную группу, созданную третьим фигурантом уголовного дела, который является учредителем одного из уфимских фитнес-клубов и имеет высшее юридическое образование. Создав две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, они обеспечили с 2015 по 2017 годы неправомерный вывод со счетов свыше 100 клиентов около 500 млн рублей. В числе клиентов были как компании, так и индивидуальные предприниматели, сообщает прокуратура РБ.

Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения.

Впоследствии злоумышленники передавали наличные деньги клиентам, получая за свои услуги около 7% от суммы.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Суд приговорил каждого из них к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 500 тыс. рублей.

Ранее МВД по РТ сообщило о задержании группы лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.