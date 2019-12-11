Google назвал самые популярные запросы россиян 2019 года

Компания Google назвала самые популярные запросы россиян в 2019 году.

Пользователи интернета чаще всего искали сериалы «Игра престолов», «Чернобыль» и «Ветреный». Также популярны были мемы «Зона 51», «Темная тема» и «Кодзима — гений», «Кот за столом» и «Киану Ривз».

В список популярных персон Google в 2019 году попали президент Украины Владимир Зеленский, артист Бари Алибасов, а также ушедшие из жизни Децл и Юлия Началова.

Ранее Google запустил крупнейшее обновление за 5 лет.