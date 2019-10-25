Google запустил крупнейшее обновление за 5 лет

Поисковик Google проведет крупнейшее обновление за последние 5 лет. Он запустил внедрение нового алгоритма на основе искусственного интеллекта.

Технология, получившая название BERT, будет анализировать запросы пользователей целиком, не разбирая их на отдельные слова. Это должно дать более четкое понимание запросов, сообщают в Google.

«Эта технология позволяет каждому обучать свою собственную современную систему ответов на вопросы», — говорится в блоге компании.

Технология уже тестировалась в англоязычном поиске и позволила сократить число переходов на сайты в выдаче, поскольку пользователи стали быстрее получать искомую информацию.