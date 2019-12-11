Глава Минспорта РТ смотрел футбол во время заседания с федеральным министром — видео

Глава Министерства спорта Татарстана Владимир Леонов смотрел футбольное видео во время заседания коллегии Минспорта РФ.

Татарстанский чиновник достал телефон и погрузился в обзор матча Лиги чемпионов между французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».

Леонов попал под объектив камеры в тот момент, когда министр спорта РФ Павел Колобков выступал с докладом о стратегии развития международных спортивных отношений. При этом сам чиновник сидел в первом ряду — около снимающих репортеров.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышел обзор главных матчей прошедшего дня в Лиге чемпионов.