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Глава Минспорта РТ смотрел футбол во время заседания с федеральным министром — видео

13:19, 11.12.2019
Глава Минспорта РТ смотрел футбол во время заседания с федеральным министром — видео
Фото: realnoevremya.ru

Глава Министерства спорта Татарстана Владимир Леонов смотрел футбольное видео во время заседания коллегии Минспорта РФ.

Татарстанский чиновник достал телефон и погрузился в обзор матча Лиги чемпионов между французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».

Леонов попал под объектив камеры в тот момент, когда министр спорта РФ Павел Колобков выступал с докладом о стратегии развития международных спортивных отношений. При этом сам чиновник сидел в первом ряду — около снимающих репортеров.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышел обзор главных матчей прошедшего дня в Лиге чемпионов.

СпортОбщество Татарстан
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