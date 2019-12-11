Очередной рыбак утонул в Казани возле храма-памятника

В 10 утра в диспетчерскую службу спасения поступило сообщение о провалившемся под лед рыбаке возле храма-памятника. На месте провала остался лишь его ящик, а в полынье всплыл резиновый сапог.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, трагедия произошла на глазах другого рыбака, рыбачившего поближе к берегу. Когда мужчина провалился под лед, он побоялся подходить: там, в месте провала, лед около 3 см. При этом глубина на месте провала достигает шести метров.

Тело погибшего пока не найдено. Водолазы ведут поиски.

Еще вчера в Татарстане утонул рыбак, провалившись под лед реки Камы в полутора километрах от берега. Он прошел мимо запрещающего выход на лед аншлага.