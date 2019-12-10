В Татарстане подняли тело умершего рыбака с 10-метровой глубины

Фото: МЧС

В Татарстане утонул рыбак, провалившись под лед реки Камы в полутора километрах от берега.

Сегодня утром во время Камы спасатели в полутора километрах от берега возле полыньи нашли личные вещи и паспорт жителя села Речное Алексеевского района. Мужчина ушёл на рыбалку и на связь не выходил. Со слов соседа, пропавший звал его с собой порыбачить, но он отказался идти на опасный участок реки и остался около берега, а пропавший прошел от него еще около полутора километров.

Данное место не является местом массового выхода людей на лед, также имеются аншлаги, запрещающие выход на лед, имеются. На данном участке средняя толщина льда 5 см, расстояние от места провала до берега 1.5 км, глубина 10 метров.

В итоге на место прибыли водолазы и только через три часа извлекли со дна Камы с глубины 10 метров тело утонувшего.