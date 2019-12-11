Минпромторг РТ обязали выплатить ульяновской компании 605 тысяч рублей

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Арбитражный суд РТ обязал Министерство промышленности и торговли Татарстана выплатить ульяновской компании «Коннект» 605 тысяч рублей убытков.

Как сообщает издание «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу министерства, в феврале ведомство разместило тендер на организацию официальных мероприятий для Минпромторга РТ. Компания «Коннект» стала одним из участников конкурса. Однако антимонопольная службы отменила протоколы, из-за чего действия для заказчика на электронной торговой площадке были заблокированы.

Компания обратилась в суд с требованием возместить расходы на обеспечение исполнения контракта, в частности банковские гарантии. Арбитражный суд полностью удовлетворил требования.